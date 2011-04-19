Производство азотных удобрений в первом квартале выросло на 19%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-марте 2011 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,2%, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, – до 750 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в марте 2011 г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 15,7% по сравнению с февралем и на 16% по сравнению с мартом 2010 года – до 265 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5,4%, по сравнению с 2009 годом, – до 2 млн. 286 тыс. тонн.