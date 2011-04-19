Винницкая ОГА обеспокоена снижением закупочных цен на молоко

Руководство Винницкой области обеспокоено снижением закупочных цен на молоко, особенно от хозяйств населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, за последний месяц средние закупочные цены на молоко уменьшились на 11% – до 2,11 грн./л.

В январе-марте т.г. закупочная цена на молоко от сельскохозяйственных предприятий была в пределах 3,37-3,47 грн./кг, от хозяйств населения – 2,36-2,69 грн./кг (в прошлом году на соответствующую дату она составляла 3,14 и 2,02 грн./кг).

В апреле 2011 года произошел спад закупочных цен на молоко от индивидуальных хозяйств населения по отдельным заводах (Казатинский, Крыжопольский, Тульчинский) до 1,9-2 грн./кг.

Вместе с тем, с учетом государственной дотации для хозяйств составляет 35 копеек, для населения – 30 копеек, выплаты за сданное сырье выросли на соответствующую величину.

По словам руководства области, молокоперерабатывающие предприятия должны перечислять НДС от реализации продукции и закупки сырья в специальный фонд государственного бюджета, откуда потом дотация распределяться животноводам. Однако в области аккумулировано всего 17 млн. грн., хотя общая сумма должна составить более 50 млн. грн.

«Молокоперерабатывающие предприятия не аккумулируют и не перечисляют дотацию. Это вопрос налоговой. Выплата людям сдерживается искусственно», – сказал председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА.

В пресс-службе губернатора сообщили, что глава области также обратил внимание на неудовлетворительную организацию работы молокоприемных пунктов, которые контролируют качество сданного сырья. «Я не потерплю работы на показ. Если вместо молокоприемного пункта с лабораторией будет стоять просто будка, она никому не нужна. Так мы никогда не улучшим качество молока», – сказал Н.ДЖИГА.

Также председатель Винницкой ОГА выразил беспокойство по поводу того, что из-за низких закупочных цен на молоко население начнет вырезать скот.

По состоянию на 1 апреля 2011 года в районах создано 182 новых молокоприемных пунктов. Всего в области работает 516 молокозаготовительных пунктов при потребности 647. За три месяца текущего года молокоперерабатывающими предприятиями области закуплено 100,6 тыс. тонн молока.