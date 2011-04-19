Украина готова на компромисс с ЕС в вопросе использования географических названий продуктов

Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«В так называемых «географических названиях» мы готовы на компромиссы, но нам нужен переходный период и компенсация нашим производителям», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что дополнительного обсуждения на сегодняшний день в контексте подготовки соглашения о ЗСТ требуют вопросы, касающиеся квот на поставку агропродукции и услуг на автоперевозки.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз разрабатывают механизм компенсации возможных потерь, в частности, производителям шампанского и коньяка.

Как сказал 8 апреля по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, стороны договорились записать двусторонние обязательства, по которым Украина обещает защищать географические наименования, а Евросоюз - оказывать помощь по ребрендингу и продвижению на рынок.

По его словам, в условиях соглашения с ЕС о зоне свободной торговли будут определены основные элементы этой договоренности.

Ранее в ходе переговоров о подготовке соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина рассчитывала сохранить за собой право использовать географические названия продуктов – коньяк, мадера и др. – на внутреннем рынке и для экспорта в страны, не входящие в Евросоюз.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.