Минагропрод прогнозирует рост производства крупяных культур

Прогнозируемое производство крупяных культур в текущем году вырастет на 31%, или 220 тыс. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 930 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным Минагропрода, в 2010 году урожай гречихи составил 134 тыс. тонн. В этом году, по прогнозам ведомства, производство этой культуры увеличится до 230 тыс. тонн, что полностью удовлетворит внутренний спрос.

Согласно прогнозам, производство проса по сравнению с прошлым годом увеличится на 37% (или 43 тыс. тонн) – до 160 тыс. тонн, а овса – на 18% (или на 81 тыс. тонн) – до 540 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что в случае благоприятных погодных условий и отсутствия негативного влияния на вегетацию зерна урожай проса, гречихи и овса по сравнению с прошлым годом может увеличиться на более чем 300 тыс. тонн и достичь 1,048 млн. тонн.