Ефремов: рынок земли начнет функционировать не раньше конца 2012 года

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в Украине рынок земли заработает не раньше конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что уже в ближайшее время планируется рассмотреть проект закона относительно кадастра земли, который не вызывает значительных споров.

По его словам, для того, чтобы рынок земли вошел в действие, необходимо принять именно закон о кадастре, как и непосредственно закон о рынке земли.

«Каждый из данных законов будет иметь свои сроки вступления в действие, но, как мне кажется, ранее конца 2012 года вряд ли мы можем рассчитывать на то, что этот вопрос будет решен и введен в действие окончательно», - добавил А.ЕФРЕМОВ.