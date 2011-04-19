Президент утвердил положение о Госагентстве рыбного хозяйства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил положение о Государственном агентстве рыбного хозяйства. Соответствующий указ №484/2011 опубликован на сайте Президента.

Согласно документу, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины является правопреемником Государственного комитета рыбного хозяйства Украины, в том числе по заключенным международным договорам Украины, стороной в которых является Государственный комитет рыбного хозяйства Украины.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Госрыбагентство Украины входит в систему органов исполнительной власти и создается для реализации государственной политики в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореходности судов флота рыбного хозяйства.