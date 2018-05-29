Реформы от премьера: хочешь есть - бери лопату...

«Каждому горожанину – по огороду!» - отнюдь не лозунг советских времен, хоть от него и веет чем-то до боли знакомым. Это – идея, которую взяло на вооружение нынешнее правительство и активно продвигает в массы. Власть предлагает украинцам взять в руки лопаты и отправиться на земельные участки, дабы самостоятельно добыть себе пропитание. По мнению премьер-министра Николая Азарова, таким образом можно решить проблему роста цен и дефицита продовольствия.

Экономическая теория по-украински

Все сказанное было бы смешно, если бы не было так грустно. Для Кабмина абсурдность подобных заявлений, похоже, не очевидна, иначе, чем объяснить их появление в головах власть имущих... Правительственные мужи или подзабыли, или никогда не слышали об экономической теории разделения труда и специализации производства, согласно которой каждый должен заниматься своим делом, а затем обменяться плодами труда. По мнению одного из идеологов экономического учения Адама Смита, «разделение труда - важнейший фактор повышения производительности труда и умножения общественного богатства». Другими словами, человек должен заниматься тем, чем умеет и к чему у него есть способности: аграрии – выращивать продукты, шахтеры – добывать уголь. А потом с помощью денег произвести обмен: шахтеры купят овощи, а селяне – уголь для печей - кесарю кесарево, а Богу Богово. Именно этот принцип является двигателем экономики.

Между тем, правительство Украины разрабатывает свою экономическую теорию: хочешь есть – огородничай, хочешь одеться - шей платье... А если захочется поруководить, может и страной управлять позволят вместо того, чтобы налоги платить на содержание Кабмина?

Остается вопрос - какая же продуктивность производства будет, к примеру, если все горожане, отработав пятидневку, в выходные дни будут осваивать азы аграрной науки? Как результат - либо на огородах будут работать вполсилы, либо на рабочих местах перестанут справляться со своими обязанностями. Эффективность от этого, согласитесь, близка к нулю.

Аграрная математика

И еще один фактор. Усматриваемая Кабмином дешевизна выращенных самостоятельно продуктов обманчива. Если для сельского населения огородный процесс – от посадки до сбора урожая - практически единственный способ выжить, то для горожан самонакормление едва ли станет дешевой альтернативой дорогим овощам из магазинов. Если взять, к примеру, второй хлеб – картофель, то нехитрыми вычислениями миф «манны небесной» в виде собственного приусадебного участка развеивается.

Начнем с начала, то есть с земли. Большинство горожан, имеющих участки, так или иначе, но их обрабатывают. В принципе, призыв Н.Азарова касается тех жителей мегополисов, кто еще не задействован в сельском хозяйстве. При этом в искренность заявления власти, что желающим земля будет отдаваться бесплатно, верится с трудом. Стоимость оформления участка в Украине колеблется, но в среднем можно ориентироваться на сумму около 1 тыс. долл. Хотя официально все сводиться к 1-2 тыс. грн., но прошедшие «круги отечественного бюрократического ада» считают, что в кармане у претендента на земельный надел должно быть не меньше 6 тыс. грн. Причем площадь участка большого значения не имеет, поскольку проекты и документацию делать нужно, не зависимо от размеров надела. Потраченная сумма сразу же ощутимо удорожает будущий урожай.

Если новоиспеченный огородник возжелает воспользоваться благами цивилизации и технологического прогресса вместо привычной лопаты, то ему следует опять-таки раскошелиться. Обработка земли мотоблоком или трактором, а в некоторых регионах для этого успешно используются лошади, обойдется от 12 грн. (Львовская обл.) до 30 грн. (Киевская обл.) за сотку. Дальнейшие манипуляции – окучивание и т.д. – еще столько же. Для того, чтобы на земле выросло хоть что-то, кроме бурьяна, почву необходимо «подкормить» либо натуральным удобрением по цене 600 грн. (Житомирская обл.) за машину перегноя, либо продуктами химической промышленности – по цене 8 грн. (Киевская обл.) за кг нитроаммофоски.

Подготовкой почвы затраты не заканчиваются, а можно сказать только начинаются. Семенной материал стоит недешево, все зависит от качества. В среднем за килограмм семенного картофеля придется отдать от 10 до 25 грн. На 1 сотку его нужно около 30-35 кг. Считайте сами, что вам выгоднее – потратить почти 1 тысячу гривень на картофель, который только маячит в перспективе, или эту же сумму на картофель осенью, когда цена на него минимальная и селяне избавляются от излишков.

Но продолжим аграрную бухгалтерию. Чтобы урожай не истребили вредители, необходимо его обрабатывать ядами, опять таки недешевыми. Помня засушливое лето 2010 года, необходимо учесть и затраты на полив. Также нужно не забывать и о транспортных затратах, поскольку бензин дорожает и проезд в общественном транспорте тоже - минимум 20 грн. в одну сторону на участок, не очень удаленный от столицы. Математика получается далеко не в пользу аргументов Н.Азарова.

Следует также помнить, что практически все украинцы имеют опыт агротехников, и часто немалые деньги, потраченные на семена и удобрения, становятся теми монетами, которые Буратино зарыл на поле чудес, поскольку без знания базовых основ вырастить урожай не удастся.

И даже если все более-менее получилось, нет никакой гарантии, что плоды трудов пожнет сам огородник. Ведь довольно распространена практика, когда хозяин, приезжая собирать в поте выращенный урожай, застает пустое поле, заботливо вычищенное «добрыми людьми».

Да и вообще, никогда огородник-любитель не сможет конкурировать по цене с продукцией, выращенной в промышленных масштабах, где задействована современная техника.

Зреть в корень

Проблема роста цен на овощи в зимне-весенний период для Украины дело привычное. Но причина повышения стоимости кроется вовсе не в дефиците продукции. Эксперты отмечают, что отечественное сельское хозяйство обеспечивает внутренний рынок овощами и картофелем в полном объеме. Проблема кроется в другом – в отсутствии инфраструктуры и логистики. «У нас фактически на сегодняшний день, если брать только овощи, около 2-3 млн. тонн продукции, которая уже собрана, теряется во время хранения, картофеля - до 4 млн. тонн. Это больше, чем выращивает большинство европейских стран в целом. Мы теряем больше, чем они собирают. Проблема как раз не в том, чтобы увеличить производства, а в том, чтобы выращивать эту продукцию более качественно и иметь возможность ее хранить», - отмечает руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей Ярмак.

Заместитель директора департамента развития агрорынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий Розгон подтвердил - совокупные потери при производстве, хранении и реализации продукции овощеводства в Украине составляют более 50%, тогда как, к примеру, в Нидерландах – менее 30%.

Попросту говоря, украинцам выращенный урожай негде хранить, из-за чего практически 50% его сгнивает к весне или скармливается скоту, что не эффективно ни для животноводства, ни для овощеводства. А отсутствие налаженных коммуникаций между регионами приводит к тому, что продукция из одной области, даже если ее там в избытке, не попадает на рынки других областей.

Сложившуюся ситуацию нужно кардинально менять, в этом направлении и стоило бы власти приложить все усилия, а не заниматься фантазиями по поводу возврата к натуральному хозяйству. Или «выгон» на грядки – попытка отвлечь нас от более насущных проблем? А может это реформаторские шаги…

Лилия Коваль (УНИАН)