Кабмин в мае проинспектирует строительство оптовых рынков в регионах

Правительство Украины в мае проинспектирует строительство оптовых рынков и овощехранилищ в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В мае я хочу осуществить очередную проверку состояния строительства оптовых рынков и овощехранилищ. Это будет подведением промежуточных итогов, по которым правительство сделает выводы и предоставит, где это необходимо, поддержку», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины считают, что развитие оптовых рынков будет стимулировать рост объемов внутреннего рынка плодоовощной продукции. По словам заместителя директора департамента развития агрорынка Минагропрода Анатолия РОЗГОНА, благодаря этому рынок плодоовощной продукции за следующие три года вырастет минимум вдвое.