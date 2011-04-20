Азаров недоволен работой Аграрного фонда по форвардным закупкам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительную работу Аграрного фонда Украины по осуществлению форвардных закупок зерна будущего урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров.

Премьер напомнил, что еще в феврале Аграрному фонду было перечислено 1,5 млрд. грн. на проведение форвардных закупок. Однако до настоящего времени, отметил Н.АЗАРОВ, фонд использовал лишь половину этой суммы.

«Вместо того, чтобы в разгар посевной активизировать использование мощного финансового инструмента, за последнюю декаду форвардные контракты заключены на поставку менее 10 тыс. тонн зерновых», - подчеркнул премьер.

Справка УНИАН. 16 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Аграрному фонду начать форвардные закупки зерна. Правительство выделило для форвардных закупок 5 млрд. грн.

Аграрный фонд Украины планирует законтрактовать 800-850 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн озимой ржи по форвардным контрактам.

Кроме того, Аграрный фонд намерен законтрактовать по форварду около 150-200 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы.

Также по форварду будет закупаться гречка, сливочное масло и сухое молоко.