В Черкасской области посевы яровых зерновых и зернобобовых культур увеличились в 12 раз

В Черкасской области в 2011 году посевы яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) увеличились в 12 раз - до 65,2 тыс. га, из них ячменя - 50,9 тыс. га (в 10 раз больше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, на начало апреля, учитывая погодные условия, сев яровых культур был начат в хозяйствах всех районов и значительно более быстрыми темпами чем в прошлом году. По расчетам, товаропроизводителями Черкасской области яровые культуры посеяны на площади 81 тыс. га (с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав) против 6 тыс. га, что были посеяны на 1 апреля 2010 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями - 64,4 тыс. га.

По информации сельскохозяйственных предприятий (кроме малых), из 292,1 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, посеянных осенью 2010 г., в зимний и весенний период погибло 3,3 тыс. га (1,1% к посеянному), из них 0,7 тыс. га (0,3%) - озимых на зерно (на 1 апреля 2010 г. доля погибших озимых составляла 3,3% к посеянным площадям).

По состоянию на 1 апреля 2011 г. под посевы яровых культуры внесено 16,2 тыс. т (в питательных веществах) минеральных удобрений или, соответственно, по 66 кг на 1 га посевов. Минеральные удобрения внесены на площади 246,5 тыс. га, что в 2,8 раза больше сравнительно с соответствующей датой 2010 г.