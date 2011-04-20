Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с (в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и Южном побережье Крыма до 7° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-21° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в четверг - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.