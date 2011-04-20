Китай просит Украину отменить запрет на ввоз жвачных животных из КНР
Китай просит Украину отменить запрет на ввоз жвачных животных из КНР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр КНР ЧЖАН Децзян в ходе встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.
«Надеюсь, что украинская сторона подкорректирует соответствующие торговые меры и как можно быстрее снимет запрет на импорт из Китая жвачных животных и соответствующего сырья», - сказал ЧЖАН Децзян.
Он подчеркнул, что отмена этого запрета будет содействовать урегулированию и расширению сотрудничества двух стран в области торговли продукцией сельского хозяйства.
Как сообщал УНИАН, в начале июня 2010 г. ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину жвачных животных, сырья и продукции из них из Китайской Народной Республики. Запрет был введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелкого рогатого скота на территории КНР.