Хмельницкие соленья готов закупать Ирак?

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий Ядуха намерен привлечь население к процессу производства соленых огурцов и капусты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире областного государственного телеканала ““Поділля-Центр”.

“Мы сейчас поставили во главу угла требование к сети облпотребсоюза восстановить старинный метод работы. Инспектируем консервные заводы для того, чтобы привлечь население к производству, особенно соленых огурцов и капусты. Сегодня Ирак готов тысячами тонн закупать эту продукцию”, - отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что в регионе определены 60 базовых хозяйств, которые будут заниматься выращиванием овощей.

“Перед специалистами Главного управления агропромышленного развития поставлена четкая задача – в этом году создать продовольственный фонд. Это даст возможность реагировать не различные вызовы”, - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Леонид ГУРАЛЬ 19 апреля во время прямой телефонной линии сообщал, что Ирак хочет закупить в Хмельницкой области соленые огурцы в неограниченном количестве.

“Азиатская страна вышла с предложениями к нам относительно закупки соленых огурцов в неограниченном количестве. В Ираке пол-литровая банка этого продукта стоит 5 долларов. И они готовы сейчас провести расчеты”, - сказал чиновник.

В то же время Л.ГУРАЛЬ выразил обеспокоенность, что Хмельницкая область утратила возможность производства соленых огурцов.

“К сожалению, мы утратили эту переработку, которая является самой простой. Хотя параллельно сейчас ведем переговоры о возобновлении производства соленых огурцов на базе Дунаевецкого консервного завода. Туда нужно вложить достаточно большие инвестиции, чтобы сделать специальные ямы для закваски”, - рассказал он.

Напомним, ранее председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА на заседании коллегии ОГА сообщил, что Кувейт хочет закупать продукты питания в Хмельницкой области. “Кувейт заинтересовался возможностям Хмельницкой области как экспортера продуктов питания. Ведь эта страна страдает от недостатка товаров и готова сегодня рассмотреть наши предложения”, - сказал он.