Налоговый кодекс будет иметь ограниченное влияние на рейтинги агрокомпаний - Fitch

Регулятивные изменения, затрагивающие сельскохозяйственный сектор Украины, по крайней мере, на обозримое будущее будут иметь ограниченное влияние на рейтинги агрокомпаний, включая Mriya Agro Holding ("Мрия", "B-"/прогноз "Стабильный"), Kernel Holding S.A. ("Кернел", "B"/прогноз "Стабильный") и MHP S.A. ("МХП", "B"/прогноз "Стабильный").

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, размещенном на сайте агентства.

Как отмечает Fitch, по новому налоговому кодексу, вступающему в силу 1 апреля 2011 г., налог на прибыль организаций постепенно снизится с 25% до 16% к 2014 г. Данный момент имеет нейтральное влияние на сектор, так как сельскохозяйственные компании с объемом продаж собственной продукции выше определенного уровня по общей прибыли вправе принять решение об уплате фиксированного сельскохозяйственного налога по ставке 0,15% от оценочной стоимости всех участков земли, находящихся в аренде или собственности налогоплательщика.

Кроме того, с 1 июля 2011 г. НДС, который зерновые трейдеры выплачивают фермерам, будет рассматриваться как расходы и больше не будет возмещаться государством. До рассматриваемых изменений трейдеры закупали зерно в Украине и выплачивали фермерам суммы в национальной валюте, включая НДС, который затем возмещался государством. Для зерновых трейдеров не будет разницы между покупками в национальной валюте или в долларах США, и торговая маржа будет сразу конвертироваться в денежные средства. Сельскохозяйственные компании, которые осуществляют экспорт и получают выручку в долларах, смогут вернуть НДС, который они уплатили своим поставщикам. Однако на сроках такого возмещения будут сказываться слабые местные бюджеты в регионах. Поэтому фермеры могут предпочесть продавать по ценам в национальной валюте ввиду дополнительных затрат по экспорту, которые не будут покрываться суммой НДС, потенциально возвращаемой государством.

«По новому налоговому законодательству украинские сельскохозяйственные компании будут иметь стимул проводить экспорт напрямую, уменьшая значимую на сегодня роль трейдеров. Операционная маржа зерновых трейдеров может сократиться с уровней, которые уже сейчас выражены низкими/средними однозначными числами, так как они больше не смогут получать возврат НДС от государства. Однако для осуществления прибыльных и бесперебойных экспортных операций сельскохозяйственным компаниям предстоит разрешить сложности с доступом к инфраструктуре и торговой платформе», – отмечает старший директор лондонской аналитической группы Fitch по корпоративным эмитентам Пабло МАЦЦИНИ.

Для трейдеров, предпочитающих иметь доступ к возмещению НДС, по новому налоговому кодексу появляется стимул приобретать агропроизводственные активы и осуществлять прямой экспорт. Например, «Кернел» согласно пересмотренной стратегии, объявленной 30 марта 2011 г., планирует потратить 170 млн. долл. на целевые приобретения активов в сельскохозяйственном секторе Украины в целом и в агропроизводстве в частности. Часть приобретений будет профинансирована за счет размещения новых акций (146 млн. долл.), которое было проведено 1 апреля 2011 г.

Хорошо развитая сеть зернохранилищ является важным фактором успеха для трейдеров наряду с портовыми мощностями, что позволяет увеличить контроль за продажами. С учетом расхождения между экспортными возможностями сельскохозяйственного сектора страны (18-20 млн. тонн зерновых и семян масленичных культур ежегодно) и текущей пропускной способностью морских портов (лишь 1,5 млн. тонн в месяц), чтобы обеспечивать должное управление портовыми объектами, владельцы терминалов должны ограничивать объемы для каждого клиента. Это означает, что доступ к таким терминалам будут иметь только крупные сельскохозяйственные производители и трейдеры.

Fitch считает маловероятным, что фермеры начнут покупать или строить собственную инфраструктуру. Лишь более крупные сельскохозяйственные группы, такие как «Мрия», могут рассматривать возможность иметь собственный доступ к портам и хранилищам. Это предполагает крупные капитальные вложения, что может оказать определенное давление на кредитоспособность, если только такие планы расширения не финансируются за счет высокой доли собственных денежных потоков или капитала. Поэтому трейдеры продолжат иметь более хорошие позиции, чем сельхозпроизводители, чтобы воспользоваться логистикой и организацией экспорта на уровне, приемлемом для международного рынка.

МХП является одной из компаний, наименее затронутых изменениями в налогообложении, поскольку 70% выручки от выращивания сельскохозяйственных культур используется внутри компании для производства кормов для птицы. Кроме того, поскольку группа сфокусирована на строительстве Винницкого птицеводческого комплекса, при суммарных капиталовложениях в 750 млн. долл., ожидаемых к 2013 г., в ближайшие пару лет у компании будет небольшая финансовая гибкость для осуществления крупных приобретений в секторе агропроизводства, прогнозирует Fitch.

Рейтинговое агентство также обращает внимание, что продолжаются обсуждения на парламентском уровне в отношении снятия моратория на продажу земли. Такой шаг не ожидается до 2013 г. ввиду недостаточного правового регулирования и отсутствия единого земельного кадастра. Сельскохозяйственные производители нередко имеют преимущественное право выкупа арендуемой земли, что дает им конкурентное преимущество относительно потенциальных новых игроков, в то время как срок таких соглашений аренды, как правило, составляет от 5 до 10 лет. Это сгладит давление на сельскохозяйственные компании по проведению крупномасштабного выкупа таких земель после того, как начнет функционировать земельный рынок.

Хотя после снятия запрета капиталовложения у сельскохозяйственных групп без сомнения со временем увеличатся, Fitch первоначально не ожидает крупного повышения стоимости приобретения земли, поскольку правительство может ввести определенные ограничения, такие как минимальный период владения землей или разрешение продажи земли только резидентам. Еще одним фактором являются традиции украинских фермеров, которые не привыкли к частному рынку земли в отличие от Западной Европы.

Fitch будет отслеживать эти регулятивные изменения и их воздействие на рейтингуемых эмитентов, наряду с другими, такими как продление запретов на экспорт или потенциальное введение экспортных пошлин на зерно. Хотя такие меры могут быть приняты на политическом уровне, их, тем не менее, будет сложно осуществлять и поддерживать ввиду текущего членства страны в ВТО.