Китайская фирма в Калуше построит завод по производству удобрений – ОГА

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК сегодня в Киеве подписал инвестиционное соглашение на строительство в Калуше завода по производству бесхлорных калиевых удобрений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня М.ВЫШИВАНЮК принял участие в Первом совместном заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой, которое состоялось под председательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА и вице-премьера Государственного Совета КНР Чжан ДЕЦЗЯНА.

В Киеве М.ВЫШИВАНЮК подписал Рамочное соглашение о совместном финансировании проекта по производству бесхлорных калиевых удобрений в г. Калуше между Китайской инженерной компанией Ухунь и Экспортно-импортным банком Китая.

Как сообщалось, на прошлой неделе председатель ОГА информировал журналистов, что Китай инвестирует 1 млрд. долларов в завод по производству калийных удобрений в Калуше. «Инвестиция с китайской стороны - один миллиард долларов», - сказал М.ВЫШИВАНЮК.

По его словам, китайцы одновременно предлагают решить проблему карстовых провалов в Калуше с помощью золы с Бурштинской ТЭС, а также переработать рассолы, которыми заполнены карьеры на территории города. Таким образом, считает М.ВЫШИВАНЮК, удастся полностью решить экологические проблемы Калуша.

В настоящее время Украина ежегодно экспортирует калийные удобрения из Беларуси на 250 млн. долларов. Раньше в Калуше работал калийный завод, который был создан на базе завода калийных удобрений "Ориани" для разработки Калуш-Голинского месторождения калийных солей и их комплексной переработки. С октября 2001 года завод прекратил работу.