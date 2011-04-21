На луцком ОАО "Хлеб" открыта новая автоматизированная линия по производству батонов

На ОАО «Хлеб» (г. Луцк), входящем в состав ОАО «Холдинговая компания «Хлебные инвестиции», была открыта новая, полностью автоматизированная линия по производству батонов, производительностью 25 тонн в сутки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Холдинговой компании, открытие состоялось 14 апреля.

Линия укомплектована немецким и чешским оборудованием, а также американской системой охлаждения хлеба. Процесс изготовления продукции полностью автоматизирован, начиная с замеса теста и заканчивая охлаждением и упаковкой.

В сообщении также говорится, что в 2011 году ХК «Хлебные инвестиции» планирует направить 7 млн. долларов инвестиций в оборудование для своих предприятий. Планируется запуск двух автоматизированных линий на предприятиях Холдинга в Черновцах и Севастополе.

Справка УНИАН. ОАО «ХК «Хлебные инвестиции» является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов (занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины).

В состав холдинга входит 6 предприятий: OAO "Хлеб" (г. Луцк, Волынская обл.); ЗАО «Бердичевский хлебозавод» (пгт. Бердичев, Житомирская обл.); ОАО «Царь Хлеб» (г. Севастополь); ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» (г. Черновцы); Хлебозавод в с.Новые Петровцы (Киевская обл.); ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (г. Ивано-Франковск).

В 2010 году ХК «Хлебные инвестиции» произведело хлебобулочной продукции — 95 890 тонн (в том числе 704,9 тонн кондитерских изделий), что на 3 182 тонны больше, чем в 2009 г.; макаронных изделий – 5 692,7 тонн (на 1 100 тонн больше, чем в 2009 г.). Валовый доход составил - 572 млн. 822 тыс.грн.