«Укрводка» выступает против повышения сбора на развитие виноградарства

Ассоциация «Укрводка» выступает против повышения ставки сбора на развитие виноградарства, предложение о котором содержится в законопроекте №7270 о внесении изменений в Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, увеличению уровня отчислений должен предшествовать всесторонний анализ влияния государственных дотаций на развитие виноградарства. В связи с отсутствием комплексной государственной программы поддержки виноградарства, эффективность отчислений вызывает сомнения.

По данным «Укрводки», в период с 2005 по 2009 г. поступления в специальный фонд и финансирование, выделяемое виноградарям, увеличилось вдвое. При этом ежегодные площади посадки новых виноградников пропорционально сократились. В частности, в 2008 г. было выделено 243,2 млн. грн. на закладку 5,1 тыс. га новых виноградников. В 2009-м - 211,3 млн. грн. При этом было посажено только 2,7 тыс. га виноградников. В пересчете на один гектар сумма компенсации выросла в 1,6 раза, а количество виноградников существенно уменьшилось.

При этом, по мнению специалистов, не осуществляется должный контроль освоения средств, что в свою очередь создает предпосылки для коррупции и злоупотреблений. «Законопроект подготовлен без обоснования необходимости повышения ставки данного сбора. В течение 11 лет виноградарям перечислялись миллиардные средства. Напомню, что с 1999 г. все производители ликероводочной продукции в обязательном порядке перечисляют 1% с выручки от реализации алкогольной продукции на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Однако доказательств, что данные финансовые вливания были использованы по назначению и оказали положительное влияние на состояние виноградарских хозяйств, нет. Возникает вопрос: почему за счет одних отраслей должны лоббироваться цели и интересы определенных структур?» - прокомментировал директор Ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

Кроме того отмечается, что положение данного законопроекта противоречит нормам Налогового кодекса Украины, согласно которому сбор на развитие виноградарства установлен в размере 1% до 2014 года включительно.