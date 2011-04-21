Украина ввела лицензирование импорта мяса птицы и сала.

Соответствующее постановление Кабинета министров №420 от 11 апреля 2011 г. опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, импорт свежего, охлажденного или мороженого мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы, сала без постных частей, свиного жира и жира домашней птицы в Украину в 2011 году подлежит лицензированию.

Лицензии будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия.