Украина не готова к широкому применению форвардных закупок зерна – УКАБ

Ситуация в агропромышленном комплексе не позволяет надеяться на широкое применение форвардных операций с зерном. Об этом сказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Владимир Лапа в ходе проведения круглого стола "Готовы ли трейдеры принимать участие в финансировании производства зерна в Украине?", сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

Среди основных препятствий для увеличения применения форвардных сделок, по мнению специалиста, является низкая культура исполнения контрактных обязательств, отсутствие действенной системы страхования, а также риски значительных ценовых колебаний на рынках ресурсов и аграрной продукции.

"Как следствие, покупатели зерна с форвардом пытаются обеспечить дополнительные гарантии поставки зерна в условиях форвардных контрактов, что делает их непривлекательным для аграриев", - отмечает В.ЛАПА. По его словам, система страхования только на этапе становления, в частности на рынок выводятся первыми стандартизированные страховые продукты, но в условиях аморфности государственной политики в этой сфере, их стоимость слишком высока для аграриев, что также делает непривлекательной реализацию зерна за форвардом.

Не менее существенной проблемой, по мнению экспертов УКАБ, является ценовая динамика на рынках ресурсов и готовой продукции. В частности, в августе-сентябре 2010 года цены на продовольственную пшеницу составляли 1400-1500 грн/т. Это означает, например, что в случае реализации норм законопроекта 8163 в нынешней редакции, крестьянам при сотрудничестве с трейдерами необходимо было бы продавать пшеницу урожая 2011 года по биржевым ценам до начала вегетации, т.е. по цене 1400-1500 грн / т при условии, что себестоимость производства во многих случаях превышает этот предел. "Как это ни парадоксально, проиграть от такого форварда могут в первую очередь сельхозпроизводители, которые сами не имеют навыков экспортной торговли, из-за того, что цена фиксируется до начала вегетации, а ресурсы продолжают дорожать и дальше" – считает В.ЛАПА.

Эксперт также добавил, что указанные факторы сказываются на деятельности как частных, так и государственных компаний. Подтверждением тому является информация об объемах государственных форвардных закупок в 2011 году. При наличии в Украине более 15 тыс. сельхозпредприятий и 40 тыс. фермерских хозяйств заключено 500 контрактов, и это касается всех культур. "Частные и государственные трейдеры находятся в одной лодке - без создания надлежащих условий законодательное принуждение к форварду не принесет ожидаемых результатов, создав вместо того дополнительные риски для аграриев", - подчеркнул В.ЛАПА.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе вчерашнего заседания Кабинета министров отметил неудовлетворительную работу Аграрного фонда Украины по осуществлению форвардных закупок зерна будущего урожая.

Премьер напомнил, что еще в феврале Аграрному фонду было перечислено 1,5 млрд. грн. на проведение форвардных закупок. Однако до настоящего времени, отметил Н.АЗАРОВ, фонд использовал лишь половину этой суммы.

Справка УНИАН. 16 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Аграрному фонду начать форвардные закупки зерна. Правительство выделило для форвардных закупок 5 млрд. грн.

Аграрный фонд Украины планирует законтрактовать 800-850 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн озимой ржи по форвардным контрактам.

Кроме того, Аграрный фонд намерен законтрактовать по форварду около 150-200 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы.

Также по форварду будет закупаться гречка, сливочное масло и сухое молоко.