Сколько стоит пасхальная корзинка...

Хотя продукты на полках магазинов и базарных стойках продолжают дорожать, украинцы активно скупаются, готовясь к празднованию Пасхи. УНИАН посчитал, насколько облегчит наши кошельки наполнение пасхальной корзинки…

"Запасливая" нация... по принуждению

Наверное, многие еще помнят, что во времена Советского Союза и тотального дефицита, подготовку к большим праздникам – Новому году, Дню Победы, 7-му Ноября приходилось начинать заблаговременно. Аналогично приходилось заранее готовиться и к не праздновавшимся тогда официально Пасхе, Рождеству или Троице. Подготовка начиналась месяца за 2-3 до часа «Ч»: население запасалось продуктами с длительным сроком хранения – консервированным горошком, шпротами, майонезом, «сухой» колбасой, алкоголем, сгущенкой и пр. Именно благодаря «запасливости», праздничный стол ломился в полном смысле слова от нехитрых закусок, что помогало приглашенным к нему хоть на время забыть о пустых полках в магазинах.

Сегодня все по-другому. Теперь полки магазинов трещат от всевозможных лакомств, а темп жизни ускорился настолько, что закупкой продуктов к празднику занимаются примерно за несколько дней, если не часов до него. Торговые сети сетуют, что предпраздничная торговля активизируется только последнюю неделю, к этому периоду магазин заполняют до отказа товаром, а огромные очереди у касс в такие дни становятся традицией.

Между тем, продуктовый дефицит постсоветских времен сменило «финансовое голодание» периода развития, доходы населения уступают в гонке с темпами роста инфляции, а привычка продавцов в канун праздников взвинчивать цены на самые ходовые товары рядовых украинцев возвращает в прошлое – делать запасы заблаговременно.

В этом году Антимонопольный комитет Украины решил изменить ситуацию, правда, уж в очень узком сегменте рынка. 18 апреля он обязал 40 крупнейших птицефабрик воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на куриные яйца в период Пасхальных праздников. О результатах рассмотрения требований Комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок (жаль, что к тому времени вопрос будет неактуальным). К тому же, если проконтролировать производителей у государства еще есть возможность, то повлиять на торговлю и умерить ее аппетиты – вряд ли.

Что в корзинке и почем…

Теперь постараемся подсчитать, во что обойдется рядовому украинцу пасхальная корзинка.

Какая же Пасха без яиц?.. Кстати, пожалуй, яйца - единственный продукт, который в нынешней корзинке, будет стоить дешевле, чем в прошлогодней (в 2010 1 дес. яиц стоил порядка 10-12 грн.). Яйца-2011 среднем обойдутся в 8 грн. за десяток. Натуральный краситель в виде луковой шелухи обойдется в 2 грн. за пакетик, если приобретать его на рынке, или бесплатно, если очистить имеющийся дома лук. Если захочется разнообразия, то химический краситель (один цвет) выльется в 4 грн. Вместо покраски яйца можно облачить в полиэтиленовые обертки с картинками. Такое удовольствие стоит 2 грн. за набор.

Пасхальный кулич можно испечь самостоятельно, на необходимые для этого масло, молоко, яйца, муку и прочее придется потратить минимум 40 грн. Но можно его купить. Практически все производители заверяют, что объемы производства пасхальных куличей сохранятся на уровне прошлого года. По данным «Концерна Хлебпром», отпускные цены составят от 4 грн. до 7,74 грн. за классический кулич, 16-28 грн. - за куличи в подарочных упаковках. По расчетам «Концерна Хлебпром», объемы продаж куличей премиум-класса в этом году увеличатся примерно на 50%. Но поскольку мы рассчитываем минимальную корзинку, то положим в нее кулич по средней розничной цене 15 грн.

Традиционными атрибутами корзинки являются также творог, масло, мясо и хрен. За 200-граммовую пачку сливочного масла придется выложить около 14 грн., за пачку творога примерно столько же. Колечко копченной колбасы, в зависимости от предпочтений, потянет 35-40 грн. Можно вместо колбасы приготовить мясо самостоятельно. Килограмм свинины стоит примерно 50 грн. На хрен отложим еще 5 грн. Соль в счет брать не будем, в каждом доме найдется несколько щепоток.

В последнее время в корзинках прихожан все чаще можно увидеть бутылки с «горячительными напитками». Возьмем, к примеру, максимально приближенный по тематике кагор - около 35 грн. За услуги священника также нужно заплатить, хоть это и по желанию, но добавим еще 5 грн.

Кстати, если корзинки нет, то можно использовать более бюджетный вариант – пакет.

В итоге получаем порядка 140 грн. – в такую сумму выльется минимальная пасхальная корзинка для киевлянина. В регионах, может быть, "корзинка" будет и подешевле, но не намного. После всех подсчетов остается ощущение хоть и небольшого, но подорожания - этак на 15% против прошлогоднего. Стоимость максимальной подсчитывать не будем, как и оценивать праздничный стол, для этого предела фантазии нет…

Но рядовому украинцу со среднестатистической зарплатой не стоит забывать, что после Пасхи грядут майские праздники, а это – выезд на природу и пикники, т.е. новые растраты. А там и отпуск… Пояса придется подзатянуть. Но нас ли этим испугать…

Лилия Коваль (УНИАН)