ВР определила принципы ведения органического сельхозпроизводства

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об органическом производстве».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 286 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет правовые, экономические и социальные принципы ведения органического сельскохозяйственного производства, требования относительно выращивания, производства, переработки, сертификации, маркировки, перевозки, хранения и реализации органической продукции и направлен на улучшение основных показателей состояния здоровья населения, охраны окружающей среды, обеспечение рационального использования и воссоздания почв и других природных ресурсов.

Данный закон регулирует отношения в сфере органического производства и распространяется на всю органическую продукцию, полученную в соответствии с требованиями данного Закона.

Среди направлений государственной политики в сфере органического производства есть, в частности, внедрение системы государственного управления органическим сектором в структуре центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и продовольствия Украины; привлечение инвестиций и повышение эффективности международной технической помощи для развития органического производства и государственная координация их деятельности; создание благоприятных условий для развития органического производства на принципах устойчивого развития сельских территорий; введение административной ответственности за фальсификацию органической продукции.

Кроме того, предусматривается построение системы сертификации органического производства на базе научных подразделений Украинской академии аграрных наук агроэкологического направления.

Также в законе определены общие принципы органического производства. В законе определено, что методами, которые обеспечивают органическое производство, являются: запрещение использования химически синтезированных веществ; исключение применения генетически модифицированных организмов (далее - ГМО), продуктов их переработки или продуктов, произведенных из ГМО и их производных.

В законе определены полномочия органов управления в сфере органического производства. В частности, предусмотрено, что принципы государственной политики в сфере органического производства определяются Верховной Радой Украины.

Государственную политику в сфере органического производства осуществляют Кабинет Министров Украины и другие органы исполнительной власти в соответствии с законом. Кроме того, определены полномочия Кабинета Министров Украины в сфере органического производства.

В законе предусмотрено, что органы сертификации осуществляют инспекцию и сертификацию в сфере органического производства и выдают соответствующие сертификаты или сертификационные решения.

Порядок сертификации органической продукции и форма сертификатов и сертификационных решений утверждаются Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что при Кабинете министров Украины создается Общественный совет по вопросам органического производства как консультативно-совещательный орган. Задачи, состав и организация работы Общественного совета по вопросам органического производства определяются Кабинетом Министров Украины.

В законе определены общие требования к производству, переработке, хранению и реализации органической продукции.

В законе предусмотрено, что в органическом производстве запрещается использование ГМО, производных ГМО и продуктов, произведенных из ГМО, как пищевых продуктов, кормов, технологических добавок, препаратов защиты растений и улучшения почвы, удобрений, семян, вегетативного происхождения садового материала, микроорганизмов и животных.

Запрещается использования ионизирующего излучения для обработки органического сырья или кормов, используемых в органической продукции.

Гидропонное производство в органическом производстве запрещено.

В законе определены общие требования к маркировке органической продукции. В законе определено, что органическое производство подлежит обязательной сертификации в соответствии с законом.

Сертификация органического производства осуществляется органом сертификации в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

За нарушение законодательства в сфере органического производства оператор органического производства может быть исключен из реестра операторов органической продукции, лишен сертификата на органическую продукцию, а также приостановлено действие сертификата.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2012 года.