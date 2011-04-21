В Сумской области разработана программа продовольственной безопасности

В 2011 году агропромышленный комплекс Сумской области будет развиваться по специальной программе, главная цель которой - гарантировать продовольственную безопасность Сумщины и обеспечить регион собственными качественными продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, развитие АПК региона стало одним из центральных направлений работы областной власти в 2010 г. и будет приоритетным в 2011 г., а программа развития АПК Сумщины на текущий год рассматривается на уровне Министерства аграрной политики

и одобрена министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

При этом Ю. ЧМЫРЬ рассказал, что за 2010 г. в сельскохозяйственное производство региона удалось привлечь более 222 млн. грн. инвестиций, также сельсоветы региона заключили социальные договора с инвесторами более чем на 30 млн. грн., которые будут использованы на развитие инфраструктуры села. Председатель Сумской ОГА планирует, что в нынешнем году эта сумма увеличится в два раза.

«Важным шагом стало то, что мы создали в 2010 году трехмесячный неснижаемый запас зерна. Это позволило области безболезненно пережить колебания цены на зерно и муку. Нашему примеру последовали другие области. В прошлом году на Сумщине снова заработала сахарная отрасль: мы возобновили Жовтневый и Угроедский сахарные заводы и в 2011 году увеличим посевную площадь сахарной свеклы», - отметил Юрий Чмырь.

Губернатор рассказал также, что программа развития АПК на нынешний год предусматривает создание современных животноводческих комплексов во всех районах области, развитие перерабатывающей отрасли, создание стратегических запасов основных сельскохозяйственных продуктов во всех районах. Областное руководство планирует, что уже летом 2011 г. в Сумах заработает завод по производству круп, и регион будет не только выращивать культуры, но и перерабатывать их.

«В мире наблюдается продовольственный кризис, растут цены на продукты питания. Сумщина имеет огромный потенциал и может обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Для этого у нас есть ресурсы и продуманная программа развития АПК», - подчеркнул Ю. ЧМЫРЬ.