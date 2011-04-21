Кабмин создал комиссию по обеспечению ценовой стабильности

Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам обеспечения ценовой стабильности на основные социально значимые товары и услуги.

Текст соответствующего постановления КМУ (№421 от 6 апреля т.г.) размещен на сайте правительства.

Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли.

В ее состав вошли первые заместители министров: аграрной политики и продовольствия, энергетики и угольной промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, социальной политики, а также представители Минздрава, Антимонопольного комитета, ГНСУ, НКРС, НКРЭ, начальник Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей, представитель НБУ.