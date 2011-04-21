ВР планирует утвердить ставки экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается возобновить ставку вывозной (экспортной) пошлины на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – 9%, но не менее 17 евро за одну тонну; на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за одну тонну; на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за одну тонну.

Во время обсуждения данного законопроекта народный депутат Украины от фракции БЮТ Василий КРАВЧУК отметил, что введение такой пошлины приведет к тому, что цена на пшеницу для украинских товаропроизводителей уменьшится на 200 грн. за тонну, на ячмень – 250 грн. за тонну и на кукурузу – 230 грн. за тонну.

Также данным законопроектом планируется утвердить ставки платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. В частности, за нефть и конденсат – 221,45 грн. за тонну, за газ природный – 37,78 грн. за тысячу кубометров.

Кроме того, предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что в случае заключения владельцами специальных разрешении на пользование недрами с третьими лицами договоров на выполнение работ (услуг), связанных с использованием недр, в том числе (но не исключительно) и операциями с давальческим сырьем, плательщиками являются владельцы таких специальных разрешений на пользование недрами.