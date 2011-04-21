«Славутич» приобрел 100% дочернего общества «Балтики» в Молдове

Российская пивоваренная компания «Балтика» и украинское публичное акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич» подписали соглашение, в соответствии с которым «Славутич» приобрел 100% уставного капитала дочернего общества «Балтики» в Молдове. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с этого дня компания «Славутич» осуществляет полное операционное управление деятельностью Carlsberg Group в Молдове.

Компания «Славутич», согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале от 14 января 2011 г., приобрела дочернее общество «Балтики» в Молдове (предприятие с иностранным капиталом ООО «Baltika») и стала владельцем 100% уставного фонда ÎCS «Carlsberg» SRL. Теперь лицензионные бренды российской компании «Балтика» будут продаваться в Молдове ÎCS «Carlsberg» SRL.

В компании сообщили, что данное решение является логичным продолжением реализации стратегии по повышению эффективности бизнеса Группы Carlsberg в регионе Восточная Европа. В рамках данной стратегии ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ПАО ПБК «Славутич» в октябре 2010 года заключили перекрестные лицензионные договоры сроком на 20 лет, в рамках которых и было предусмотрено приобретение «Славутичем» 100% уставного капитала дочернего общества «Балтики» в Молдове.

На сегодня Carlsberg Group в Молдове представлена такими брендами, как «Славутич», «Балтика», «Tuborg», «Carlsberg», «Kronenbourg 1664», «Corona Extra», «Львовское», «Жигулевское», «Большая Кружка», «Квас Тарас», «Holsten». По данным аналитиков «Славутича», доля рынка Carlsberg Group в Молдове в 2010 году составила 11%.

В рамках данного соглашения, производство, продажу и продвижение продукции ПАО ПБК «Славутич» на территории Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии (включая Абхазию и Южную Осетию), Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана осуществляет ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

«Объединение усилий компаний «Балтика» и «Славутич» на указанных рынках СНГ позволит достичь лучших результатов за счет оптимизации расходов на дистрибуцию, продвижение, продажи и логистику брендов «Балтики» и «Славутича», и сделает их более доступными потребителю. Интеграция бизнеса компаний создает дополнительные возможности для укрепления лидерских позиций группы Carlsberg в странах СНГ и позволяет компании более динамично развиваться в регионе», - отметил старший вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе, президент пивоваренной компании «Балтика» Антон АРТЕМЬЕВ.

В компании напомнили, что «Балтика» начала поставки продукции в Молдову в 2000 году.

По подсчетам аналитиков компании «Славутич», общая емкость рынка пива Молдовы составляет 12,5 млн. дал. В консолидированном объеме продаж компании «Славутич» доля молдавского региона составляет порядка 3%.

Справка УНИАН. Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г. Запорожье, г. Киеве и г. Львове. В Украине и Молдове компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona Extra», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас «Тарас», холодный чай «Top Tea».

Как сообщает AC Nielsen, по итогам 2010 года «Славутич», Carlsberg Group занимает в натуральном выражении 28,6% рынка пива Украины. В сегменте кваса компания занимает 34,4% рынка в натуральном выражении.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - крупнейший производитель товаров народного потребления России. «Балтика» входит в Carlsberg Group. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в Европе (Euromonitor). Компании принадлежат заводы в 10 городах России, 1 завод в Азербайджане, широкий портфель брендов.