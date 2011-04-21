В мае в столице откроются первые магазины «шаговой» досягаемости

В Киевской городской государственной администрации утвержден окончательный перечень адресов продовольственных магазинов «шаговой» досягаемости в жилых микрорайонах.

Первые такие магазины откроются уже в мае в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

«Мы планируем, что в течение следующего месяца успеем открыть 8-9 объектов. В магазинах будет представлена продукция производителей Киевской области и других областей Украины. Кроме того, Киев уже имеет договоренности о снабжении продукции белорусских производителей», - заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Пока в Киеве планируется открыть 79 таких магазинов: 9 – в Голосеевском районе, 11 – в Днепровском, 19 – в Дарницком, 3 – в Деснянском, 8 – в Оболонском, 4 – в Подольском, 10 – в Соломенском и по 5 – в Печерском, Святошинском и Шевченковском районах.

В КГГА отмечают, что решением конкурсной комиссии Главного управления по вопросам торговли и быта КГГА по определению исполнителя работ по открытию продовольственных магазинов «шаговой» досягаемости павильонного типа в жилых микрорайонах избран победитель – КП «Домашний магазин».