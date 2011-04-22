Евросоюз и Молдова заключили соглашение о защите географических названий

Европейский Союз заключил с Молдовой соглашение о взаимной защите географических названий, согласно которому переходный период для отказа Молдовы от географических названий европейских пищевых продуктов составляет 5 лет.

Как сообщается на сайте ЕС, Молдова обязалась придерживаться защиты географических названий 3 тыс. 200 европейских пищевых продуктов, вин, алкогольных напитков, в частности, шампанского, коньяка и кагора.

ЕС, со своей стороны, гарантирует защиту двух названий молдавских вин.

Таким образом, после 2016 года молдавское шампанское будет называться «spumant», коньяк - «divin», кагор - «pastoral».

Молдова стала второй, после Грузии, страной, которая по программе о политике соседства согласовала с ЕС защиту географических названий.

Как сообщал УНИАН, Украина обсуждает вопрос о защите географических названий в ходе подготовки соглашения о зоне свободной торговли. Киев готов пойти на компромисс в этом вопроса взамен на компенсацию производителям продукции.