В Николаевской области больше всего подорожали овощи и фрукты

В январе-марте т.г. в Николаевской области наибольший рост цен зафиксирован на овощи – на 24,4% и фрукты – на 13,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Хлеб и хлебопродукты выросли в цене на 8%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия – на 3,7%. В то же время, молоко, сыр и яйца подешевели на 4%, мясо и мясопродукты – на 1%.

В целом с начала года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Николаевской области выросли на 4,7%.

За три месяца т.г. на потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг области наблюдалось повышение стоимости горячего водоснабжения, отопления - на 16,4%, услуг водоотвода - на 8,5%, холодного водоснабжения - на 8,4%, электроэнергии - на 6,8%, сжиженного газа - на 4,2%, твердого топлива - на 1,3%, услуг по содержанию и ремонту жилья - на 0,8%, что повлияло на увеличение платы за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 5,1%.

Основной причиной увеличения цен в сфере транспорта на 11,3% стало подорожание бензина на 21,2%. Также на 5,2% больше стали стоить транспортные услуги.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Николаевской области в январе-марте 2011 года составил 104,1%.