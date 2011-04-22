Правительство намерено утвердить список платных услуг Госземагентства

Правительство намерено утвердить перечень платных услуг, которые предоставляются Государственным агентством земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном на сайте Госземагентства.

В частности, согласно перечню платных услуг, предлагается, что стоимость предоставления выдержки из Госреестра оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков составит 86 грн., предоставления ведомостей из Госфонда документации по землеустройству, содержащихся в документации по землеустройству, – 59-107 грн. за лист, госрегистрации земельного участка – 93 грн., госрегистрации госакта на право собственности на землю, госакта на право постоянного пользования землей – 102 грн., госрегистрации договора аренды земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности – 129 грн., выдачи госакта на право собственности на землю или на право постоянного пользования земельным участком взамен утраченного – 182 грн., предоставления выдержки из Поземельной книги – 71 грн., предоставления выдержки из Государственного реестра земель – 174 грн., изготовления техпаспорта земельного участка, который выставляется на торги, – 319 грн.