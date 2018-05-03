Огуречный бум: Ирак запал на хмельницкие соления

Издревлеукраинские семьизаготавливалив прок различногородаовощи.Изнихособой популярностьюпользовалсясоленыйогурец,который до сих порсчитаетсянезаменимойзакускойво время застолья.Правда, со временемтрадициизаготовки призабылись,хотя отечественныеконсервныезаводыиногдабалуютпотребителейсоленьями.Междутем,как оказалось, распространеннаяогороднаякультура всоленомвидеимеетстратегическое значение.Так,еюочень заинтересовалисьв Ираке.По словам заместителяпредседателя ХмельницкойОГАпофинансово-экономическим вопросам иинвестиционнойполитике ЛеонидаГураля, этастранаБлижнегоВостокахочет закупитьврегионенеограниченное количествоэтого продукта иуже вышлас предложениями."Там​​поллитроваябанкаогурцовстоит5долларов.И ониготовысейчас провестирасчеты", -сообщил чиновникво время прямойтелефонной линии.

О том,откуда обукраинскомогурецеузналив Ираке,УНИАНпоинтересовался упредседателя Хмельницкойоблгосадминистрации ВасилияЯдухи...

- Василий Степанович,каким образом наБлижнемВостокеузналио Хмельницкой области как производителесолений?

Была встречас деловымикругамиарабскихстранвМинистерстве иностранныхдел Украины.Внейучаствовал мойзаместитель ЛеонидГураль.Рассматривался вопрос, конечно, необ огурцах, аоб общейпоставкепродуктов питанияширокого ассортимента.В частности,акцентделалсянаовощеводстве.В ходебеседывспомнили осоленыхогурцывбочках,имипрониклисьиракцы.Кстати,трикомпании из ОАЭ,ИракаиРоссиизаинтересовалисьпоставкамиразличных групповощей.Исходяизих пожеланий, мы сейчасизучаем возможностиконсервныхзаводовкрая.Нос наскока здесь несработаешь.Например, когдая возглавлялВиньковецкуюРГА(Хмельницкая область),тотамнаплодоконсервныйзавод60%огурцовпоступалоот населения.Безпомощи крестьянэтот процесс незапустится.

По моемумнению,чтобывернутьаграриев ковощеводствукакведениюбизнеса необходимосоздатьбазовыехозяйства.Со следующей неделирабочаягруппа облгосадминистрацииобъедетрайоныипроинспектируетсостояниеконсервныхзаводов.Сейчасреальнодействующий -Деражнянский,который производитсоки.В перспективехотимвозобновить производствов ЯрмолинцахиНовойУшице.Но,еслиоткровенно,нампрощенайти инвестора, выделить длянегоземлюпод строительство новогоплодоконсервногозаводаизапустить производствосоленыхогурцов.

- ВовремясовещаниявМИДне обсуждался вопросбартера:мы им-соленые огурцы, они нам-нефть?

(Смеется)Нет, обартере нешла речь.Иракготовзаплатить ипри возможности наперед.Между прочим,существует фондарабскихстран,которыйпредоставляет кредитыпод3-4% годовыхвдолларах.Но сотрудничествоне заканчиваетсяогурцами.Со своейстороны,Хмельницкая областьпредложилаКувейтутри инвестиционныхпроекта.Первый касаетсястроительства доступногожильяв Каменце-Подольскоми Хмельницком.Егообщаястоимость -36 млн.дол.Второй проект -производство на базеКрасиловскогоагрегатногозаводасолнечныхбатарей"Корди"стоимостью 26млн. дол.Итретий- возобновление работыгосударственного предприятия"Подолье-торф"-12млн.дол.

- Вернемсяк стратегическомупродукту.СколькореальноХмельницкаяобластьможетреализовыватьежегодносоленыхогурцов?

Оченьтрудносейчасназватьцифру, поскольку вопросдо конца неисследован.Хорошо,что есть желаниеИрака.Когда жебудетконкретика, в частности, предварительнаяоплатаот заказчикаподпосевогурцов,тогдасо своей стороны мыможемзаключить договоро поставке.К слову,вселеБражинцыПолонскогорайона предприятиезаключилодоговорнапрямую сизраильской компаниейо выращиваниина500гектарахизраильскогогороха.Задачанашегофермера: выраститькультуру,отгрузитьее иполучить деньги.

-Вашзаместительзаявил,чтовИракеполлитроваябанкасоленыхогурцовстоит5долларов.КакуюценуготовавыставитьХмельницкаяобласть?

Отнимаемтранспортные расходы, таможенныесборы-примерно 2,5-3долларазакилограммсоленыхогурцовотплодоконсервногозавода.Зарабатыватьна этом будутикрестьяне.Имзаводбудет платитьзасданыеогурцынапереработку.Помоимподсчетам, всреднем1-1,5дол.за килограмм.

Задачавласти- разъяснитьлюдям,чемсегоднявыгоднозаниматься.Ведьне однимрапсомживем.Необходимовыращиватьту продукцию, котораяпользуетсяспросом не только в государстве, но ив