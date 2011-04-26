Президент утвердил положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия
08:20, 26 апреля 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.
Документом устанавливается, что Министерство аграрной политики и продовольствия является правопреемником Министерства аграрной политики Украины.
Кабинету Министров Украины поручено в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с этим указом.
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