Президент утвердил положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия

08:20, 26 апреля 2011
Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.

Документом устанавливается, что Министерство аграрной политики и продовольствия является правопреемником Министерства аграрной политики Украины.

Кабинету Министров Украины поручено в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с этим указом.

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