Президент утвердил положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства. Документом устанавливается, что Министерство аграрной политики и продовольствия является правопреемником Министерства аграрной политики Украины. Кабинету Министров Украины поручено в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с этим указом.

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