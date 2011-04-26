В Винницкой обл. поголовье КРС сократилось на 10% - до 339,5 тыс. голов

В Винницкой области поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2011 г. сократилось на 10%, или на 37,7 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 339,5 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, поголовье коров сократилось на 4% - до 177,6 тыс. голов; поголовье свиней сократилось на 9,2% - до 423,5 тыс. голов.

В то же время, поголовье птицы выросло 7,4% - до 8948,4 тыс. голов, поголовье овец и коз на 0,4% - до 47,6 тыс. голов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области поголовье крупного рогатого скота на 1 февраля 2011 г. сократилось на 10,1%, или на 35,6 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 317,3 тыс. голов.