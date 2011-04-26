АМК обязал производителей подсолнечного масла прозрачно формировать цены

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО «Кернел-Трейд», ДП с иностранными инвестициями «Сантрейд» и ЗАО «Пологовский масло-экстракционный завод» осуществлять прозрачную политику по формированию цен относительно каждого из видов продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины, в частности, речь идет о постатейном расчете себестоимости каждого вида товара.

Следовательно, предприятия должны отдельно выделить расходы на изготовление бутылированного подсолнечного масла. Это позволит предприятиям формировать справедливые оптово-отпускные цены на продукцию.

О результатах рассмотрения требований АМК предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Как известно, на сегодняшний день цены на подсолнечное масло снижены, и остаются стабильными.

Вместе с тем, поддержка этого положительного общественного эффекта требует проведения соответствующей ценовой политики со стороны основных поставщиков продукции в розничную сеть. Именно прозрачное формирование экономически обоснованной стоимости масла и призвано обеспечить стабильную ситуацию на этом рынке", - говорится в сообщении АМК.

Как сообщалось, 21 февраля с.г. АМК дал разрешения 14 участникам рынка подсолнечного масла на согласованные действия, направленные на восстановление равновесия внутреннего рынка и снижение стоимости продукции для украинских потребителей. Основные производители и экспортеры масла обязались ежемесячно наполнять отечественный рынок до 20 тыс. тонн масла и реализовывать продукцию по средней оптово-отпускной цене 12 грн. 15 коп.