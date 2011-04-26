«Индустриальная молочная компания» привлекла 30 млн. долл. в ходе IPO в Варшаве

«Индустриальная молочная компания», один из крупнейших агрохолдингов в Украине, привлекла 29,699 млн. долл. от размещения 24% своих акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Количество размещенных акций составило 7,475 млн. штук, в том числе 6,5 млн. новых акций и 0,975 млн. акций опциона перераспределения. Цена размещенных ценных бумаг была установлена в 10,8 польских злотых. Начало торгов акциями начнется 4 мая.

Институциональные инвесторы подписались на 90% акций, частные - 10%. Частные инвесторы сократили количество планируемых к приобретению акций на 55,3%.

Локальным менеджером размещения выступила ING Securities, глобальным координатором и генеральным менеджером - лондонское отделение ING Bank, финансовым советником размещения - украинская компания Инвестиционный капитал Украина.

Напомним, «ИМК» планировала привлечь в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже 80 млн. долл.

"Средства, привлеченные в результате эмиссии, будут использованы для реализации амбициозного инвестиционного плана, который предусматривает увеличение масштабов операций при сохранении высокой эффективности", - отмечается в сообщении компании.

Компания планировала направить привлеченные средства на расширение сельскохозяйственных угодий до 88 тыс. га, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, расширение емкостей по хранению зерновых и масличных до 130 тыс. тонн, а также картофелехранилища - 80 тыс. тонн. В целом же в планах ИМК расширение земельного банка к 2016 году до 126 тыс. га.

Справка УНИАН. Созданная в 2007 году ИМК занимается, главным образом, выращиванием кукурузы и пшеницы, хранением и переработкой с/х продукции, а также производством молока.

Земельный банк компании, который находится в Полтавской и Черниговской областях, составляет 38 тыс. га земель.

Согласно проспекту эмиссии, чистые доходы компании в прошлом году составили 34,8 млн. долл., EBIDTA - 19,5 и чистая прибыль - 14,8 млн. долл.

На Варшавской фондовой бирже уже котируются бумаги шести компаний из Украины, пять из которых на основном рынке.