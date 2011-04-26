Аграрии Черниговщины завершили сев ранних зерновых

Аграрии Черниговской области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в регионе ранними зерновыми, а это пшеница, ячмень, овес, вика, горох и т.д., всеми категориями хозяйств засеяно 141,3 тыс. га, или 100% прогнозируемых под эти культуры площадей. Сельхозпроизводители области продолжают сеять поздние культуры, в частности, гречиху, подсолнух. Аграрии южных и центральных районов активно сеют кукурузу.

Всего, по предыдущим прогнозам, яровыми культурами в этом году планируется засеять около 700 тыс. га, что немного больше, чем в прошлом году. В общей структуре культур под урожай 2011 года зерновые будут составлять 62% всех посеянных культур, технические – 12%, картофель и овощи — 9%, кормовые – 17%, приблизительно, как и в прошлом году. Однако под нынешний урожай будут увеличены площади под гречихой (на 20%), сахарной свеклой и некоторыми другими культурами.