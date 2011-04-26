Минагропрод выступает за отмену квотирования экспорта кукурузы

Специалисты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины завершили анализ балансов зерновых.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, по результатам анализа до конца 2010-2011 маркетингового года имеются остатки в размере 2 млн. тонн кукурузы, что позволит отменить ее квотирование уже в ближайшее время. Именно с таким предложением Минагропрод обратился к правительству Украины.

«Проанализировав баланс запасов зерновых, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло коллегиальное решение рекомендовать Кабинету министров Украины упразднить квоты на экспорт кукурузы. До конца маркетингового года имеем остатки в размере 2 млн. тонн кукурузы. Квотирование экспорта остальных зерновых планируется отменить после завершения весенне-полевых работ и посевной кампании – с 1 июля», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также министр отметил, что в этом году площади под посевы кукурузы увеличены до 3, 1 млн. га, всей зерновой группы – до 15, 5 млн. га.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что позиция Минагропрода по защите интересов отечественного производителя сельхозпродукции и обеспечению продовольственной безопасности граждан Украины остается неизменной и будет ключевой в совместных усилиях аграрного министерства, международных объединений зернотрейдеров и их представителей.

«Между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины достигнута договоренность с Американской торговой палатой и Европейской бизнес ассоциацией относительно согласованных правил торговли зерновыми на международном рынке с учетом национальных интересов и потребностей в обеспечении продовольственной безопасности», - добавил министр.