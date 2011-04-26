Милкиленд вышел из бизнеса по производству мороженого

В рамках политики, направленной на оптимизацию продуктового портфеля и концентрацию усилий на стратегически привлекательных рыночных сегментах, Группа компаний Милкиленд вышла из неосновного бизнеса по производству мороженого.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что оборудование по производству мороженого, запасы готовой продукции, а также торговые марки «Каштан», «Столица» и «Казкове», были проданы третьей стороне.

Отмечается, что удельный вес продаж мороженого в общем доходе Милкиленд в 2010 году не превышал 1%.

Справка УНИАН. Милкиленд – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках СНГ.

В Украине компании принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России Милкиленд производит свежие молочные продукты на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат» и реализует продукцию под брендами «Добряна» и «Останкинская».

Акции Milkiland N.V. с 6 декабря 2010 года торгуются на Варшавской фондовой бирже.