Лесоводы Полтавской области посадили 15 млн. деревьев

Лесоводы Полтавской области завершили весеннюю посадку лесов и высадили 15 млн. деревьев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Согласно сообщению, в этом году лесоводы Полтавской области засадили свыше 2,15 тыс. га леса. Из них 854 га восстановили в государственном лесном фонде, а 1,3 га - на новых территориях. На эту площадь лесоводы высадили 15 млн. деревьев 32 лесных пород.

На создание новых лесов областной экологический фонд в этом году выделил 1 млн. грн.

Напомним, лесоводы области за последние 9 лет возобновили лес на площади 18,5 тыс. га. Деревья стали расти на 12 тыс. га малопродуктивных, смытых и эрозионно-опасных землях. В планах лесоводов увеличить лесистость Полтавской области до оптимального уровня - с 8,7% до 15%.