Минсоцполитики установит компенсации на питание детей, пострадавших от ЧАЭС

Кабинет министров предоставил Министерству социальной политики право устанавливать размер компенсационных выплат на питание детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Соответствующее постановление №442 от 13 апреля размещено на сайте правительства.

Документом вносятся изменения в постановление Кабмина №155 от 8 февраля 1997 г., согласно которым вместо фиксированных сумм выплат детям: в возрасте от 6 до 10 лет - 40 гривень, от 11 до 14 лет - 45 гривень, от 15 до 18 лет - 50 гривень в месяц, вводится практика устанавливать размеры выплат Министерством социальной политики в пределах его бюджетных назначений, определенных законом о государственном бюджете на соответствующий год. Размеры будут устанавливаться на основании списков детей, родители которых подали заявление на получение компенсации.

Также Кабмин установил, что компенсации выплачиваются в случае, если в учебном заведении не обеспечено бесплатное питание детей.

Эта ежемесячная денежная компенсация распространяется на детей, которые учатся в средних общеобразовательных школах, профессионально-технических заведениях образования, колледжах и техникумах (училищах), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, и тех, которые проживали в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении и которые не питаются в столовых указанных учебных заведений, а также за все дни, когда перечисленные лица не посещали эти заведения, до достижения ими совершеннолетия.