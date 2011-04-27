Свободный рынок сельхозземли будет способствовать притоку инвестиций в АПК – эксперты

Формирование свободного рынка сельскохозяйственной земли будет способствовать притоку инвестиций в агропромышленный комплекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал старший менеджер проектов фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ в ходе дебатов «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу», организованных фондом «Эффективное управление» (Киев, Украина) и компанией «Intelligence Squared» (Лондон, Великобритания).

«Отсутствие рынка земель сельскохозяйственного назначения не дает возможности реализовать огромный потенциал, который есть в сельском хозяйстве», – сказал он.

По мнению А.ЛОБАЧА, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель является блокиратором, который препятствует привлечению финансирования в аграрный сектор, поскольку земля не может использоваться в качестве залога для привлечения банковского кредитования.

Он также отметил, что компании, обрабатывающие землю на правах краткосрочной аренды, не заинтересованы вкладывать средства в обеспечение плодородия земли.

В ходе дебатов сторонники мнения, что свободный рынок земли является угрозой украинскому селу, заявили, что на сегодняшний день Украина не готова к введению рынка земли.

«Я считаю, что главные задачи украинского правительства – избавиться от коррупции и разработать понятную и предсказуемую политику, регулирующую рынок земли и сельскохозяйственный экспорт. Не стоит особо рассчитывать на то, что снятие моратория спасет мелких фермеров. Нет также причин радикально менять нынешнюю структуру фермерского хозяйствования, лучше это делать постепенно», - сказал директор Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, профессор Дебреценского университета (Венгрия) Джозеф ПОПП.

В свою очередь глава ОАО «Гладкивщинское хлебоприемное предприятие» Лора РУБЧЕНКО заявила, что развитию аграрного сектора мешает не отсутствие рынка земли, а такие актуальные проблемы, как высокие цены на гербициды, удобрения и горюче-смазочные материалы, отсутствие реальных стабильных цен на сельскохозяйственную продукцию, а также отсутствие эффективного рынка зерна с декабря 2010 года.

«Я считаю, что для общества принципиальным является решение двух вопросов – закрепление земли за эффективными хозяевами и справедливое использование земельной ренты – огромного финансового ресурса, который либо будет способствовать развитию экономики страны, либо ее дестабилизирует», - подчеркнула представитель фермеров.

Глава ОАО «Гладкивщинское ХПП» также раскритиковала законопроект «О рынке земли». По ее мнению, в нем предусмотрены условия для монополизации рынка земли государственным оператором – Госфондом, что вряд ли существенно улучшит финансовое состояние аграрного сектора, но при этом коррупционная составляющая увеличится еще больше.

Вместе с тем, участники дебатов – противники тезиса о том, что снятие моратория на продажу земли приведет к ухудшению состояния украинского села, считают, что все проблемы аграрного сектора связаны именно с отсутствием свободного рынка земли.

«Отсутствие открытого рынка как раз и позволяет покупать землю за бесценок. По простой причине - у владельцев нет выбора. В свою очередь, открытый рынок земли откроет перед ее владельцами возможности привлечения средств через институт залога», - считает бывший первый вице-премьер-министр Украины, экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

По его мнению, отсутствие прозрачного рынка земли также является причиной коррупции в этой сфере.

«Вспомните скандалы последних лет по поводу взяток относительно земли. На открытом рынке это невозможно. Попробуйте у кого-нибудь купить доллар за одну гривну. Так и на рынке земли после снятия моратория исчезнет необходимость нести «подачки», чтобы купить или продать землю», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Президент компании «Украина-Агри», ATS Украина, группы «Linen of Desna» (Украина-Франция) Мишель ТЕРЕЩЕНКО, добавил, что рынок земли – это способ привлечь инвесторов в аграрный сектор в Украине и обеспечить надежные права собственности на земельные участки.

«После отмены моратория пять миллионов украинских фермеров получат прямой доступ к капиталу или, по крайней мере, надежные гарантии, необходимые для получения микрокредита для закупки техники и оборудования. Все это поддержит и укрепит целостность и привлекательность украинских деревень, а также позволит развить сельское хозяйство в Украине, которое даже в нынешних условиях является прибыльным», - считает он.

*** Дебаты «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу» - тринадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба». Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared. В течение 2009 и 2010 гг. фонд проводил серию дебатов (http://debaty.org), посвященных реформированию украинской экономики. В частности, обсуждались такие темы, как рынок сельскохозяйственных земель, проведение налоговой реформы, взаимоотношения Украины и России, конкурентоспособность системы высшего образования, целесообразность создания специальных экономических зон, развитие инноваций и новых технологий и перспективность развития туризма.

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

В их числе экс-премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ, бывший президент национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультативный совет участвует в формировании стратегии Фонда, помогает выбирать и утверждает проекты, оценивает результаты деятельности Фонда и представляет Фонд в Украине и за рубежом.