Кабмин готов снизить цену на электроэнергию и газ для теплиц

Правительство готово снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство готово рассмотреть предложения органов местной власти и снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств», - сказал премьер.

При этом он отметил, что такой шаг может быть сделан для увеличения производства овощей и фруктов в стране.

Премьер-министр также сказал, что правительство для увеличения объемов сельхозпродукции на внутреннем рынке готово поддержать строительство овощехранилищ, оптовых рынков и перерабатывающих цехов.

«Повторяю, на этом мы экономить не будем», - сказал Н.АЗАРОВ.