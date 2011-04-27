Азаров поручил принять меры для выполнения весенне-полевых работ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, министрам Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных госадминистраций принять исчерпывающие меры, чтобы выполнить поставленные задания по проведению весенне-полевых работ в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Министры Совета министров Автономной Республики Крым и главы областных госадминистраций должны постоянно держать на контроле проведение весенне-полевых работ и поставку сельхозпроизводителям качественных семян, топлива и минеральных удобрений, выделенных на льготных условиях»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на 26 апреля в Украине завершается посев ранних зерновых культур. Они посеяны на площади 3,5 млн. га, что составляет 95% от прогноза. Сахарная свекла посеяна на 87% прогнозируемых площадей. Кроме того, озимые зерновые культуры подпитаны на площади 6,3 млн. га, что составляет 97% от плана.