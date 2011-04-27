Правительство готово отменить экспортные квоты на кукурузу - Азаров

Правительство Украины готово отменить экспортные квоты на кукурузу, поскольку в Украине созданы достаточные запасы зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сейчас можем рассмотреть вопрос об отмене экспортных квот на кукурузу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, специалисты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины завершили анализ балансов зерновых и рекомендовали правительству отменить квотирование экспорта кукурузы.

«Проанализировав баланс запасов зерновых, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло коллегиальное решение рекомендовать Кабинету министров Украины упразднить квоты на экспорт кукурузы. До конца маркетингового года имеем остатки в размере 2 млн. тонн кукурузы. Квотирование экспорта остальных зерновых планируется отменить после завершения весенне-полевых работ и посевной кампании – с 1 июля», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также министр отметил, что в этом году площади под посевы кукурузы увеличены до 3,1 млн. га, всей зерновой группы – до 15,5 млн. га.