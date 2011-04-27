Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает неудовлетворительной работу Аграрного фонда по проведению форвардных закупок зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Остается неудовлетворительной работа Аграрного фонда по форвардным закупкам. Это уже критично. Давайте выясним, кто портит этот эффективный инструмент государственного регулирования, благодаря которому, в конечном итоге, потребитель гарантировано получает достаточное количество продукции по приемлемым ценам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодня Аграрный фонд заключил договоры на поставку всего лишь 440 тыс. тонн зерна будущего урожая. «Это просто безответственно. На сегодня задача номер 1 правительства – минимизировать ценовые колебания на продукты питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что премьер уже неоднократно на заседаниях Кабинета министров говорил о неудовлетворительной работе Аграрного фонда по форвардным закупкам.

Справка УНИАН. 16 февраля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Аграрному фонду начать форвардные закупки зерна. Правительство выделило для форвардных закупок 5 млрд. грн.

Аграрный фонд Украины планирует законтрактовать 800-850 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн озимой ржи по форвардным контрактам.

Кроме того, Аграрный фонд намерен законтрактовать по форварду около 150-200 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы.