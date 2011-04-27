Азаров критикует работу Минагропрода по распределению средств поддержки АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ критикует работу Министерства аграрной политики и продовольствия по распределению бюджетных средств государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство утвердило необходимые порядки распределения бюджетной поддержки сельского хозяйства. Однако «Минагропрод крайне медленно готовит паспорта бюджетных программ. Вяло проводит работу комиссий, которые должны определять получателей государственной поддержки. Как следствие, до этого времени тормозится финансирование программ удешевления кредитов, возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих комплексов, предоставление кредитов фермерам и посадка молодых садов, виноградников и ягодников».

По словам Н.АЗАРОВА, до сих пор не начата выплата средств по государственным программам поддержки развития животноводства, то есть люди до сих пор не получили деньги за сданные на переработку молоко и мясо.

«Я предлагаю зарплату чиновников, которые за это отвечают, поставить в зависимость от того, получили люди деньги или нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, по состоянию на 22 апреля т.г., из Государственного бюджета Миагропроду выделено 3,1 млрд. грн., что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Финансовое обеспечение АПК в текущем году как никогда полное и ритмичное, поэтому, если такое внимание и тщательность со стороны правительства не воплотятся в соответствующие результаты работы АПК, мы будем без колебаний менять соответственно руководителей», - сказал Н.АЗАРОВ.