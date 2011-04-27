В Кировоградской области приплод телят сократился, овец и коз – увеличился

В январе-марте 2011 года в Кировоградской области в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось поступление приплода телят на 0,4 тыс. голов или на 7,1%, поросят - на 1,5 тыс. голов или на 6%, ягнят и козлят - возросло на 0,2 тыс. голов или на 11, 4%.

Об этом корреспондент УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В расчете на 100 маток, которые были на начало 2011 года, выход телят составил 30 голов (в январе-марте 2010 года - 31 голова), поросят - 265 голов (296 голов), ягнят и козлят - 63 головы (72 головы).

В сельскохозяйственных предприятиях за январь-март 2011 года процент падежа к обороту стада крупного рогатого скота остался на прошлогоднем уровне (0,5%), свиней - уменьшился до 2,1%, овец и коз - увеличился до 2,1%.

В январе-марте 2011 года объем продаж сельхозпредприятиями населению молодняка крупного рогатого скота составил 1 тыс. голов, что в 1,6 раза больше против января-марта 2010 года, свиней - 2,3 тыс. голов в 2,1 раза меньше, птицы всех видов - 27,4 тыс. голов или в 2,2 раза меньше.