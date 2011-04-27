Эксперт: открытый рынок земли установит ее справедливую стоимость

Введение открытого рынка сельскохозяйственных земель поспособствует установлению справедливой стоимости продажи и аренды земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК в ходе публичных дебатов на тему «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу», проведенных 26 апреля фондом «Эффективное управление» (г. Киев, Украина) совместно с компанией Intelligence Squared (г. Лондон, Великобритания).

«Стоимость земли и стоимость аренды земли связаны между собой...Сегодня очень важно знать, справедлива ли стоимость аренды земли. Возможно, 300 долларов (за гектар) – это очень высокая цена, а, возможно, очень низкая. Это определит только рынок, потому что стоимость земли определит стоимость аренды. И наоборот», - сказал он.

В.ЛАВРЕНЧУК отметил, что согласно некоторым исследованиям, стоимость земли в Украине оценивается в 5 тыс. грн. за гектар. «Хотя много амбициозных ожиданий, что это будет 50 или 100 тысяч, тогда стоимость аренды должна выйти на соответствующий уровень. Справедливую стоимость мы не узнаем, пока не будет этого рынка», - добавил он.

Предправления банка также отметил, что в большинстве владельцы земельных паев, а это, в основном, пожилые люди, неэффективно используют землю. В свою очередь, отсутствие эффективного собственника делает непрозрачным ценообразование на сельскохозяйственную продукцию.

Среди преимуществ введения рынка сельхозземель эксперт назвал появление такого фундаментального инструмента финансирования сельского хозяйства, как ипотека земли.

Появление ипотеки упростит процедуры инвестирования, а также удешевит кредиты для развития села, что позволит в два раза поднять продуктивность села, считает В.ЛАВРЕНЧУК.

«Есть и капитал, и кредитный ресурс, нужна инструментальная защищенность», - добавил он.

В ходе выступления он также остановился на таких проблемах, как концентрация земли в одних руках, а также социальных проблемах села, решению которых отсутствие открытого рынка земли не способствует.

«С точки зрения финансового рынка, есть безусловные преимущества для того, чтобы рынок земли существовал. Очевидно, что если есть риски, то нужно начинать введение рынка поэтапно. Первые шаги нужно делать осторожно, с большими ограничениями», - считает эксперт.

*** Дебаты «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу» - тринадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба». Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared. В течение 2009 и 2010 гг. фонд проводил серию дебатов (http://debaty.org), посвященных реформированию украинской экономики. В частности, обсуждались такие темы, как рынок сельскохозяйственных земель, проведение налоговой реформы, взаимоотношения Украины и России, конкурентоспособность системы высшего образования, целесообразность создания специальных экономических зон, развитие инноваций и новых технологий и перспективность развития туризма.

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.