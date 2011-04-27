Азаров: арендная плата за землю должна включать отчисления на социальную сферу села

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что арендная плата за землю должна включать отчисления на развитие социальной инфраструктуры села.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер отметил, что цены на продукты питания растут, а селяне становятся беднее, или, по крайней мере, не чувствуют роста доходов, поскольку средняя стоимость аренды одного гектара земли как составляла 260 грн. с 1 га, так и составляет. Поскольку средний размер пая 4 га, то селянин продолжает получать 1 тыс. грн. в год на свой пай. При этом социальная сфера в селе нищает.

«Сколько еще лет протянет село, если из него черпать ковшом, а вкладывать ложкой?», - спросил Н.АЗАРОВ.

«Арендная плата должна быть экономически обоснованной и включать составляющую социальной ответственности арендаторов… Поручаю это дело рассмотреть Министерству аграрной политики, Министерству экономики и Министерству социальной политики и труда с привлечением местных администраций", - сказал премьер.