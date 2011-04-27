Первая партия китайской гречки поступила в Украину - Присяжнюк

Первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пришло 500 тонн… Она разгружается», - сказал он.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на сегодняшний день цена гречки на внутреннем рынке пока не определена и находится в состоянии расчета.

Вместе с этим, по словам министра, после поступления гречки в розничную торговлю будет проведен анализ ее качества и спроса покупателей на этот продукт.

«Мы проверим ее качество и как ее воспримет потребитель», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, подчеркнув, что украинский потребитель все же отдает предпочтение отечественному продукту.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину - 5 апреля 2011 г.

4 апреля в пресс-службе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины сообщили, что гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г.