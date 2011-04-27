Введение открытого рынка земли ударит по малым фермерам - эксперты

При введении открытого рынка сельскохозяйственных земель малые фермерские предприятия будут лишены возможности приобрести землю в собственность из-за отсутствия средств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава ОАО «Гладкивщинское хлебоприемное предприятие» (г. Черкассы) Лора РУБЧЕНКО в ходе публичных дебатов на тему «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу», проведенных 26 апреля фондом «Эффективное управление» (г. Киев, Украина) совместно с компанией Intelligence Squared (г. Лондон, Великобритания).

По ее словам, сегодня стоимость аренды земель, обрабатываемых предприятием, составляет 5,5% от стоимости земли в 20 млн. грн.

«Есть тенденция, что ее в два раза увеличат. 40 млн. грн. для нашего хозяйства, которое имеет оборот в 13-14 млн. грн. в год, являются неподъемными, потому что у нас остается только 1-1,8 млн. грн. прибыли, если мы хорошо продадим свою продукцию. Это 20 лет нужно только платить за аренду. А вкладывать? У нас нет таких денег», - сказала Л.РУБЧЕНКО.

По мнению президента ВОО «Украинская аграрная конфедерация» (УАК) Леонида КОЗАЧЕНКО, крупнотоварные производства, которые используют современные технологии, могут капитализировать свои активы путем размещения акций на фондовых биржах. К примеру, если прибыль от производства на 10 тыс. га земли составит 5 млн. долл., 50% капитализированной суммы достаточно, чтобы приобрести эту землю в собственность.

Однако малому фермерскому предприятию нет возможности каким-либо образом капитализировать свой бизнес. «Я думаю, что в этих условиях необходимо использовать механизмы государственной поддержки», - добавил он.

Президент конфедерации считает, что необходимо 2-3 года для подготовки среды, чтобы сформировать открытый рынок продажи сельхозземель. При этом следует принять не только три недостающих закона (о рынке земель, о государственном земельном кадастре, о земельном ипотечном банке), но и научить пользоваться законами «пожилых людей на селе».

«Если торпедировать вопрос перехода к рынку земли, можно создать в государстве огромные проблемы», - сказал он.

Среди этих проблем - социальная проблема, а также невозможность под залог земли привлечь большие ресурсы.

По оценкам УАК, сегодня стоимость земли сельскохозяйственного назначения составляет около 500 долл. за гектар. «Если бы условия были другими, то мы считали бы от 3 тыс. долл., а если экономически развиваться, то реальная стоимость земли составляла бы 8-9 тыс. долл. за гектар. Сегодня около 15 млрд. долл. теоретически можно привлечь под этот актив. А в других условиях это будет 70-80 млрд. долл.», - считает эксперт.

*** Дебаты «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу» - тринадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба». Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared. В течение 2009 и 2010 гг. фонд проводил серию дебатов (http://debaty.org), посвященных реформированию украинской экономики. В частности, обсуждались такие темы, как рынок сельскохозяйственных земель, проведение налоговой реформы, взаимоотношения Украины и России, конкурентоспособность системы высшего образования, целесообразность создания специальных экономических зон, развитие инноваций и новых технологий и перспективность развития туризма.

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.